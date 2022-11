'Art & the city', una mappa per viaggiare tra le opere d’arte contemporanea della città

Martedì mattina a Palazzo Rasponi la presidente del Rotary club di Ravenna Maria Letizia Marini, insieme al vicepresidente Gian Piero Zinzani e alla presidente del Parco del Delta del Po Aida Morelli, hanno consegnato agli assessori al Turismo Giacomo Costantini e alla Cultura Fabio Sbaraglia la mappa Art & the city, realizzata dal Club e ispirata al libro di Danilo Montanari Art and the city.

La mappa ideata nel 2021-22, annata in cui il presidente del Rotary Club era Giovanni Scapini, è il frutto del lavoro del Club e della sua commissione progetti e ha visto anche il contributo di Danilo Montanari che ha concesso l’autorizzazione dei testi e delle immagini. Nella mappa vengono evidenziate alcune delle maggiori opere d’arte contemporanea della città e la loro collocazione, così da aiutare i turisti a riconoscerle e a ricordare ai cittadini di Ravenna le tante opere che la città offre.