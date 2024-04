Artevento continua per il ponte del 25 aprile e nel weekend: il programma

Il maltempo non ha fermato i festeggiamenti della 44esima edizione di Artevento Cervia, che dipingerà con i suoi splendidi aquiloni e col favore del bel tempo la Spiaggia di Pinarella di Cervia fino al 1 maggio. Quest’anno, infatti, il Festival Internazionale dell’Aquilone offre 12 giornate ricche di attività per tutti i gusti e per tutte le età, con spettacoli ed eventi volti a celebrare l’antica pratica dell’arte eolica e, al contempo, la tutela ambientale. Performer, designer, “artisti del vento”, campioni internazionali di volo acrobatico ed appassionati di aquilonismo provenienti da ogni parte del mondo si ricongiungono per questa edizione da record nell’incantevole location alle porte meridionali del Parco del Delta del Po, per rendere omaggio alla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di celebrarne la rinascita dopo la terribile alluvione della scorsa primavera.

Il programma di venerdì 26 aprile

La giornata di venerdì 26 aprile comincia, come di consueto, alle ore 10.00 con l’apertura dell’Area aquiloni d’arte ed etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area esibizioni, dove il pubblico potrà ammirare il maestoso volo degli aquiloni e le prove libere di volo acrobatico. Dalla stessa ora, presso la Fiera del Vento Nord nella reception di Artevento sarà possibile iscriversi ai laboratori di aquiloni, ai quali la manifestazione dedica la parte più preziosa della sua programmazione annuale. Infatti, Artevento Cervia è il primo festival ad istituire una “scuola di aquiloni” con attività tematiche studiate appositamente per promuovere le tradizioni dell’arte del vento in relazione al valore guida della sostenibilità ambientale, organizzando laboratori e corsi riservati a scuole di ogni ordine e grado, per bambini e per adulti.

Dalle 10.30, presso l’Area Stack, il contesto del 26 aprile è reso indimenticabile dal primo highlight della giornata rappresentato dal campionato italiano di volo acrobatico Cervia’s Cup a cura di STACK Italia Federazione Volo Acrobatico e partner sportivo di Artevento. Oltre agli atleti iscritti alla competizione nelle diverse categorie, si esibiscono come di consueto nell’area centrale delle esibizioni, anche il leggendario team UK The Decorators, i francesi Guess e Cerf Volant Folies, il Team KiteLife e Winfall dagli USA e gli italiani Team’magini e Vulandra. Danzano fra le nuvole a tempo di musica anche il Maestro di Volo Multiplo Acrobatico Giovanni Govoni, le campionesse Sara Rizzetto e Lisa Willoughby dagli USA, l’inglese Carl Robertshaw, i francesi Gregory Reynes, Philippe Comble e Ronan Saunier, il coreano Jea Hwan Oh e il Greco Kostantin Ratsos, solo per citarne alcuni.

Inoltre, per la prima volta a Cervia arriva anche uno degli ambasciatori della fusione fra il mondo dell’aquilone e quello dell’arte performativa: il londinese Chris Goff, celebre oltre che come membro dei leggendari Scratch Bunnies, anche per la lunga esperienza come pilota acrobatico per il Cirque du Soleil, nella megaproduzione Toruk ispirata al film di Cameron Avatar.

La giornata prosegue presso l’Area aquiloni statici artistici ed etnici con la performance collettiva Glitch Mob delle 11.00, di massa di delta e code monocromatiche di ispirazione digitale che vede ancora una volta la partecipazione di molti degli artisti ospiti, tra i quali Carl Robertshaw, Michael Goddard, David Ellison, Frank Schwiemann e Florian Janich.

Artevento ne ha per tutti i gusti, infatti se la vostra passione sono le arti letterarie, alla stessa ora presso l’Area Souvenir Photo Panorama potrete prendere parte alla presentazione del libro “Enrico & Giuliano” (Baldini & Castoldi 2024) dell’autore Francesco Selvi, organizzata in occasione di “Scripta Volant”, l’appuntamento speciale con l’editoria, ospitato eccezionalmente da Artevento 2024. Al termine dell’evento sarà attivo un corner firmacopie, dove poter acquistare e farsi autografare il libro. Nella stessa area, alle 14.00 non perdetevi il consueto incontro con gli Ospiti d’Onore di quest’anno dal nome “Artevento Souvenir Photo”, durante il quale sarà possibile scattarsi una foto ricordo con loro.

Sempre alle ore 14.00 ci si sposta verso l’Area delle esibizioni dove si terrà “East Meets West”, la performance dell’artista vietnamita Quan Hang Cao, il quale porta a Cervia un display di 24 aquiloni sonori tradizionali vietnamiti decorati con i segni dello zodiaco occidentale e cinese, e simboli dell’unione tra Oriente e Occidente.

Alle ore 15.00 segue il “Volo del fenicottero”, lo stormo di aquiloni dedicati all’animale totemico di questa edizione, simbolo di rinascita, celebrato dai numerosi artisti ospiti tra i quali spicca il contributo del famoso aquilonista americano Joel Scholtz, che firma per Artevento Cervia 2024 lo spettacolare “stormo” di fenicotteri dando vita al “Pink Floyd Flamingo display”. Alle 15.45, il pubblico potrà ammirare la sbalorditiva pre­sen­ta­zio­ne de “Il mil­le­pie­di di Iq­bal”, l’ul­ti­ma ope­ra del pa­ki­sta­no Iq­bal Hu­sain rea­liz­za­ta in col­la­bo­ra­zio­ne con Fre­di Scha­fro­th (Sviz­ze­ra), chiamata “millepiedi” per la forma costruita da una serie di elementi ripetuti che volano in linea.

Lo spettacolo prosegue alle 16.30 nella stessa area con l’evento Korea Special Guest 2024, che vedrà al centro la Corea, Ospite d’Onore della 44° edizione, seguito alle ore 17.00 da “Pillole di… Circo Madera”, un’irruzione festosa messa in scena dal Circo Madera – circo contemporaneo (senza animali) coprotagonista di questa edizione. Dalle 17.30 ritorna il consueto appuntamento con “Sport Kite Show”, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico in solo, coppia e team.

La giornata di venerdì 26 aprile si conclude allo chapiteau di Circo Madera, presso il Kite Circus Village, dove dalle 18.00 alle 21.00 la compagnia circense metterà in scena “Hesperus”, uno spettacolo di circo-teatro con musica dal vivo, acrobatica, comicità e nonsense, un’esplosione di vitalità, una macchina del tempo che ci porta a ripercorrere l’esistenza dello spettacolo dal vivo. Non dimenticatevi che accanto allo chapiteau del Circo, esattamente nel cuore del Kite Circus Village, si trova il primo ristorante ufficiale della manifestazione a cura di Full Moon Cervia, che offre la location perfetta per consumare gustose cene romagnole nel clima colorato e interculturale di Artevento. Il ristorante rappresenta una delle grandi novità della 44° edizione, aperto tutti i giorni e consente finalmente al pubblico di vivere a pieno l’atmosfera del festival a stretto contatto con i suoi amati protagonisti.

Vi ricordiamo inoltre che fino al 1° maggio sarà possibile visitare le due esposizioni dedicate a due grandi artisti internazionali, quali il campione britannico Carl Robertshaw – la cui mostra è allestita presso lo “spazio sospeso” di Officina Artevento, visibile ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00 – e il tedesco Wolfgang Bieck, Maestro della KAP Kite Aerial Photography – per il quale Artevento Cervia ha organizzato una mostra presso la Sala Rubicone, nel Comparto dei Magazzini del Sale, anche questa visibile tutti i giorni del Festival dalle 14.00 alle 17.00 e dalle 21.00 alle 23.00.