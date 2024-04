Il Festival degli aquiloni mette in archivio un'edizione da record: il programma del 1 maggio

Dopo aver accolto sulla Spiaggia di Pinarella di Cervia un numero senza precedenti di visitatori e aver offerto spettacoli diurni e notturni straordinari, anche questa 44esima edizione di Artevento Cervia giunge al termine riconfermandosi come il Festival Internazionale dell’Aquilone più seguito e amato dai visitatori.

Anche se le condizioni atmosferiche si sono dimostrate mutevoli, l’edizione di quest’anno ha registrato un record assoluto di partecipanti tra “artisti del vento”, designer, performer, campioni internazionali di volo acrobatico e appassionati di arte eolica che con i loro incantevoli show hanno trasformato Cervia nella Capitale Mondiale dell’aquilone. Come da 40 anni a questa parte, anche questa primavera oltre 250 fuoriclasse si sono rincontrati nella splendida location alle porte meridionali del Parco del Delta del Po – meta di un pellegrinaggio irrinunciabile – per dialogare insieme nel vento sulla bella spiaggia romagnola, ormai definita da loro stessi “luogo dell’anima”, celebrando la cultura e le tradizioni legate all’aquilone e promuovendo il pluralismo e l’inclusione come strumenti di pace.

Seguita da numerose emittenti televisive italiane ed internazionali, la 44esima edizione di Artevento Cervia non ha promosso solo la libertà, la fratellanza e la pace fra i popoli, ma ha omaggiato la Regione Emilia-Romagna con l’intento di celebrarne la rinascita dopo la catastrofica alluvione della scorsa primavera attraverso la scelta di un simbolo evocativo – quale il fenicottero rosa, emblema di rigenerazione – di testimonial d’eccezione – con l’Antoniano Bologna e il coro dei bambini dello Zecchino d’Oro scelti come ambasciatori di Pace – e di numerosi anniversari, mostre e spettacoli in linea con il suo progetto e i suoi riferimenti valoriali.

Il programma di mercoledì 1 maggio

La giornata di chiusura del festival delle meraviglie presenta un travolgente calendario di eventi, con laboratori per adulti e bambini, mostre, display di aquiloni, spettacoli circensi, ma soprattutto l’ultimo annullo postale di quest’anno dedicato al famoso scienziato bolognese Guglielmo Marconi.

Dopo l’apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni – dove dalle 10.00 del mattino prenderanno il volo i primi aquiloni che dipingeranno il cielo sopra Cervia dei colori dell’arcobaleno – i visitatori, come di consueto, avranno l’opportunità di iscriversi ai laboratori per adulti e bambini recandosi presso la Fiera del Vento Nord nella reception di Artevento. Infatti, la manifestazione dedica la parte più preziosa della sua programmazione annuale proprio ai laboratori, in quanto Artevento Cervia è il primo festival ad istituire una “scuola di aquiloni” con attività tematiche studiate appositamente per promuovere le tradizioni dell’arte del vento in relazione al valore guida della sostenibilità ambientale.

Il primo appuntamento da non perdere dell’ultimo giorno del Festival è previsto alle 10.30 alla reception di Artevento presso la Fiera del Vento Nord, dove fino alle 18.30 sarà possibile procurarsi l’annullo postale celebrativo dedicato a Guglielmo Marconi, che storicizza il suo utilizzo dell’aquilone a scopo scientifico, realizzato dal servizio postale temporaneo di Filatelia Poste Italiane. In collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi e il Museo Marconi, Artevento Cervia rivolge il suo omaggio al grande scienziato bolognese in onore dei 150 anni dalla sua nascita, anniversario che ricorre il 25 aprile e che Artevento celebra durante l’ultima giornata della manifestazione.

Nel 1901, Marconi riuscì a captare a oltre 3000 chilometri di distanza il segnale telegrafico della lettera “S” trasmesso dalla stazione radio di Poldhu in Cornovaglia. Quella fu la prima trasmissione telegrafica wireless transatlantica della storia, un successo di straordinaria importanza per le sorti dell’umanità cui il genio di Marconi poté arrivare grazie all’uso di un “cervo volante” che innalzò l’antenna ricevente. Questo episodio storico straordinario per il nostro destino testimonia come l'oggetto volante millenario, al quale Artevento dedica il festival, abbia stimolato la mente dell'uomo portandolo a cambiare le sorti dei trasporti e delle comunicazioni nel XIX secolo. Inoltre prefigura le prospettive più interessanti per la svolta sostenibile, evidenziando il vento come fonte di energia pulita, rinnovabile e accessibile nella contemporaneità. L'aquilone, da strumento pionieristico a simbolo di cambiamento, continua a ispirare e a promuovere una visione di futuro incentrata sulla sostenibilità.

Si prosegue alle ore 11.00 con il concerto della Banda Musicale “N.Bonanni” di Cupramontana (Ancona) nell’Area delle esibizioni, seguito alle 11.30 dallo show del Circo Madera – circo contemporaneo (senza animali) coprotagonista di questa edizione – intitolato “A ruota libera” e allestito presso lo chapiteau accanto al Kite Circus Village in Piazza Premi Nobel. Si tratta di uno spettacolo comico acrobatico su ruota tedesca che miscela teatro comico, circo e arte di strada e che vede la partecipazione dell’ideatore Roberto Sblattero.

Un’altra divertente rappresentazione circense si terrà alle 15.30 e prende il nome di “Gran Cabaret Madera”, con una replica prevista alle 17.30, la quale andrà a chiudere il calendario degli spettacoli del Circo di quest’anno. Vi ricordiamo inoltre che il Kite Circus Village rappresenta una delle grandi novità della 44° edizione, in quanto primo ristorante ufficiale della manifestazione. Curato dallo staff di Full Moon Cervia, il Kite Circus Village è aperto tutti i giorni e offre la location perfetta per consumare gustose cene romagnole nell’atmosfera colorata e interculturale di Artevento, a stretto contatto con i suoi amati protagonisti.

Il clima festivo multiculturale del festival si amplifica alle ore 14.00, presso l’Area delle esibizioni con il momento dedicato alla Corea – Ospite d’Onore di questa edizione, scelto a motivo della ricorrenza dei 140 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea – intitolato “Korea Special Guest 2024”. Segue alle 14.30 la Sky Gallery con la rassegna delle delegazioni ospiti: quest’anno se ne contano ben 50 provenienti dai 5 continenti, che con la loro partecipazione hanno dato vita ad un’edizione da record mai vista prima d’ora.

Nella stessa location alle 15.30 arriva il tanto acclamato “Volo del fenicottero”, l’ammaliante scenario di aquiloni dedicati all’animale totemico di questa edizione, celebrato dai numerosi artisti ospiti di quest’anno tra i quali spicca il contributo del famoso aquilonista americano Joel Scholtz, che firma per Artevento Cervia 2024 lo spettacolare “stormo” di fenicotteri dando vita al “Pink Floyd Flamingo display”.

Alle 16.30 torna il talentuoso artista olandese Dick Toonen con un’ultima imperdibile replica della performance intitolata “The Wall”, la quale prevede il maestoso decollo contemporaneo di una quarantina di aquiloni “Drumbox” sulle note della famosa canzone The Wall. Segue alle 17.00 il consueto appuntamento con “Sport Kite Show”, la rassegna di esibizioni di volo acrobatico in solo, coppia e team, che vede la partecipazione dei numerosi campioni internazionali, riuniti ancora una volta nella “loro Cervia” per mettere in mostra le loro capacità da veri e propri fuoriclasse della disciplina dell’aquilone.

Vi ricordiamo inoltre che anche l’ultimo giorno del festival è possibile esplorare i “Giardini del Vento”, la rassegna di installazioni di arte ambientale che da anni rappresenta una delle attrazioni principali del festival, per immergersi nei colori della fantasia alla scoperta dei più originali designer internazionali.

Non dimenticate che nella giornata di mercoledì 1 maggio avrete l’opportunità unica di visitare per l’ultima volta le due esposizioni dedicate a due grandi artisti internazionali, quali il campione britannico Carl Robertshaw – la cui mostra è allestita presso lo “spazio sospeso” di Officina Artevento, sulla spiaggia di Pinarella nella zona della Fiera del Vento Nord, visibile dalle 10.00 alle 17.00 – e il tedesco Wolfgang Bieck, Maestro della KAP Kite Aerial Photography – per il quale Artevento Cervia ha organizzato una mostra presso la Sala Rubicone, nel Comparto dei Magazzini del Sale, visibile dalle 14.00 alle 17.00 e dalle 21.00 alle 23.00.