Artisti di fama internazionale protagonisti delle masterclass del Conservatorio

Il denso ciclo di masterclass organizzate dal Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna sarà inaugurato domenica 26 febbraio dall’incontro con l’insigne compositore Salvatore Sciarrino, che si terrà presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri in collaborazione con l’Associazione “A. Mariani”, e si dipanerà lungo tutta la primavera di quest’anno. I seminari sono tenuti da personalità di grande spicco del mondo musicale internazionale ed hanno durata variabile.

Il mese di marzo sarà fitto di appuntamenti. Un altro compositore di rilievo, l’olandese Willem Jeths, sarà ospite del Conservatorio nelle giornate dell’8 e 9 marzo. A seguire, una giornata (10 marzo) con il maestro Alessandro Bianchini, percussionista attivo con importanti orchestre italiane e dedito al vibrafono in svariate formazioni jazz dal duo al quartetto. L’intensa attività didattica internazionale del pianista e compositore Massimiliano Damerini, tra i più rappresentativi interpreti di musica contemporanea, contemplerà anche una tappa a Ravenna il 15 e il 16 marzo. Premio “Abbiati” 1992 come concertista dell’anno, Damerini è autore di numerose ed apprezzate composizioni, nonché interprete di prime esecuzioni di brani per pianoforte a lui dedicati (tra questi anche alcune Sonate di Salvatore Sciarrino, del quale Damerini ha inciso l’opera completa per pianoforte). Il 25 e il 26 marzo il chitarrista e compositore Daniele Fabio, versatile musicista attivo negli ambiti classico, jazz e rock, terrà un seminario sulle tecniche compositive per chitarra. A seguire, dal 27 al 29 marzo, il laboratorio di ottoni a cura del Gregory Jones, docente di Ottoni e musica d’insieme al College of Music della Florida State University, che si chiuderà con un concerto dell’Orchestra di fiati presso la Chiesa di San Romualdo (29 marzo ore 19).

Nel mese di maggio il Conservatorio ospiterà Gabriele Carpani, primo contrabbasso dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (13 maggio - data da confermare) e Adriano Achei, timpanista dell’Orchestra Regionale delle Marche (23 maggio). Il rinomato pianista e didatta argentino Nelson Delle Vigne-Fabbri, fondatore e direttore artistico dell’International Certificate for Piano Artists, un programma pedagogico realizzato in collaborazione con l’École Normale de Musique de Paris "Alfred Cortot", la Palm Beach Atlantic University, la Lithuania National Academy e la Taiwan University of Education, terrà una masterclass a Ravenna nei giorni 1-2 giugno. Anche l’ultimo appuntamento formativo di questo ciclo sarà tenuto da un artista di calibro internazionale, il violinista Victor Correa-Cruz: le sue lezioni di violino e musica da camera si svolgeranno dal 5 al 7 giugno. Le masterclass sono rivolte agli studenti del Conservatorio “G. Verdi” e, compatibilmente con i posti disponibili, a quelli esterni.