Ampliamento asilo nido Pepito, c'è l'accordo col Ministero per il finanziamento da 640mila euro

L’accordo tra Ministero dell’istruzione e municipalità è stato ratificato, ed ora, all’inizio dei lavori per l’ampliamento e la riqualificazione dell’asilo nido Pepito di via Laghi a Faenza mancano solo i passaggi formali. Si tratta di un progetto che costerà 640mila euro, risorse finanziate grazie ai fondi Pnrr e che consentirà di reperire ulteriori posti per rispondere alle esigenze dettate dalle graduatorie di iscrizione ai nidi comunali. L’asilo, gestito dalla cooperativa Zerocento, attualmente ospita fino a 69 bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. La delibera di approvazione dell’accordo di concessione dei finanziamenti è stata votata dalla giunta faentina lo scorso 1 febbraio e, come riportato sui documenti, entro il 31 maggio si dovrà svolgere la gara per individuare l’impresa che eseguirà materialmente l’opera. I lavori dovranno iniziare entro il 30 novembre e dovranno essere completati, come scritto sul cronoprogramma, entro la fine del 2025.