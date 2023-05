Asilo di Sant’Agata devastato dall'alluvione: sarà ospitato per la fine dell'anno a Villa San Martino

La Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno, l’unica presente nel comune, ha subito moltissimi danni durante l’alluvione. I locali non sono agibili, ma l’attività didattica proseguirà presso il teatro parrocchiale di Vila San Martino, una frazione di Lugo. Nel frattempo, per permettere alla scuola di riaprire a settembre, col nuovo anno scolastico, i familiari dei bambini hanno lanciato una raccolta fondi. Per aiutare la scuola è aperta una raccolta fondi su GoFundeMe.

“L’acqua è entrata con grande furia nella nostra scuola, raggiungendo 1 metro e 70 centimetri di altezza e al momento ci sono ancora diversi centimetri di fango da portare via - racconta la coordinatrice della Scuola, Caterina Castellari -. Tutto il piano terra e il nostro bel parco sono distrutti, ma non ci scoraggiamo. Siamo riuscite a entrare nei locali venerdì 19 e da sabato 20 maggio abbiamo iniziato a ripulire e lavorare per il ripristino degli ambienti. Tutto lo staff della scuola è presente per dare una mano, la Protezione Civile della Lombardia ci aiuta a organizzare il lavoro e abbiamo ricevuto il sostegno e il prezioso aiuto di tantissimi volontari arrivati anche da altri paesi. Abbiamo creato una vera e propria catena umana per sgomberare tutto. Siamo commosse da tanta solidarietà: i volontari, i familiari dei bambini e i bambini stessi ci stanno dimostrando tanto affetto. Ringraziamo tutti per questo calore, per l’aiuto e per i bei momenti che ci regalano, anche in una situazione così devastante”.

L’attività didattica della scuola riprenderà lunedì 29 Maggio 2023 nel Teatro parrocchiale di Villa San Martino. ”Ringraziamo il parroco Don Claudio e la Fondazione Bartolomeo Fabbri per averci ospitato e per darci la possibilità di finire l’anno scolastico tutti insieme senza dover dividere i nostri bambini in luoghi diversi - continua la coordinatrice -. Riusciremo a garantire anche il Centro Estivo che avevamo previsto nel mese di luglio e per il quale sono già partite le iscrizioni”. La Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli accoglie 73 bambini, divisi in 3 sezioni eterogenee, seguiti da 4 insegnanti, un'educatrice e un'ausiliaria. L’istituto è in gestito in partenariato dal Consorzio Solco Ravenna (tramite l’associata Progetto Crescita) e dalla Fondazione Azzaroli.