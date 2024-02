Asini con l'acqua alla gola e caprette salvate con la respirazione bocca a bocca: Lucarelli e Biagiarelli in visita alla fattoria alluvionata

A maggio scorso, subito dopo l'alluvione, l'asinello Mais era diventato un po' il simbolo "a 4 zampe" della Romagna che resiste. Il povero animale, tra gli ospiti dell'azienda agricola-fattoria 'Chiocce Romagnole' di Russi, si era ritrovato con l'acqua alla gola e si è salvato dopo aver camminato per tre chilometri a piedi, con l'acqua alta più di un metro, insieme a due asinelle, grazie all'instancabile lavoro dei volontari che lo hanno "scortato" fino a Pezzolo.

E sabato scorso l'azienda agricola ha ospitato Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli, giunti sul posto per realizzare un servizio sull'alluvione che andrà in onda su un podcast prossimamente. "Hanno intervistato noi - spiega la titolare Rossella - su quanto accaduto qui e su quanto accaduto nel 2022 nell'allevamento di Lavezzola (dove vennero soppressi centinaia di animali in seguito a un caso di aviaria, ndr). Hanno visitato la fattoria e hanno anche assistito alla preparazione di un box per una pecora che ha partorito. Abbiamo raccontato loro di quanto successo con l'alluvione, nella quale abbiamo perso un centinaio di volatili ornamentali e una capretta, mentre una seconda capretta si è salvata solo perché le ho fatto la respirazione bocca a bocca".

"Ci hanno detto che ritorneranno - continua Rossella - È stato un incontro molto bello ed emozionante per tutti. I temi dell'alluvione sono ancora molto caldi e si sono commossi anche loro due. Come ho detto anche a loro, l'acqua è andata via, ma le urla degli animali intrappolati sono una cosa impossibile da dimenticare. Noi per fortuna stiamo riuscendo a portare avanti questo lavoro, che per noi è un hobby (io lavoro come impiegata), grazie anche agli aiuti delle persone che ci portano pane secco o frutta e verdura scartata. Anche perché i soldi dallo Stato ancora non si sono visti".