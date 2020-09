Assalto al bancomat nella notte: i banditi portano via migliaia di euro dallo sportello Unicredit

Banditi in azione nella notte tra venerdì e sabato a Ravenna. Una banda formata da più persone, intorno alle 3, ha fatto esplodere il bancomat dell'Unicredit di Mezzano di Ravenna, sulla statale Adriatica che in quel tratto prende il nome di Reale. I malviventi, utilizzando probabilmente la tecnica della "marmotta", hanno fatto esplodere lo sportello automatico creando anche notevoli danni all'istituto di credito. Arraffato il bottino, a quanto sembra ingente ma ancora in fase di quantificazione, sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. L'allarme è immediatamente suonato, facendo accorrere i Carabinieri della compagnia di Ravenna che hanno subito iniziato le indagini.

Nell'adiacente piazza della Repubblica, le forze dell'ordine hanno notato uno sportellino "saltato" anche nel bancomat della BCC. Si presume, ma è ancora in fase di accertamento, che la banda di malviventi abbia prima provato a far saltare questo bancomat per poi dirigersi su quello dell'Unicredit e portare a termine il colpo. Verranno visionate le telecamere di sorveglianza dei due istituti di credito e della zona per provare a dare un volto ai malviventi.