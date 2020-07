Assegnate le borse di studio intitolate a Gino Pilandri

Sono 14 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2019, istituite dall’amministrazione comunale di Cervia per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. La cerimonia di consegna si è svolta in forma ristretta venerdì mattina nella sala del consiglio comunale alla presenza del sindaco Massimo Medri, dell’assessore alla scuola Michela Brunelli e con la partecipazione di Alberto e Filippo Pilandri, rispettivamente figlio e nipote di Gino.

L’iniziativa, che è alla sua tredicesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori; laureati; tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia. I lavori degli studenti premiati andranno a far parte della sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e saranno a disposizione per la consultazione pubblica.

Gli studenti diplomati (borse di studio di 600 euro ciascuna)

Benedettini Lorenzo, Liceo Scientifico Almerici Indirizzo Sportivo

Cappiello Davide, Ite Serra Amministrazione, Finanza e Marketing

Giacoia Mauro, Liceo Scientifico Enzo Ferrari Tradizionale

Gobbi Enrico, I.T.T. Blaise Pascal Informatica e Telecomunicazioni

Oshodi Shola, I.T.T. Blaise Pascal Informatica e Telecomunicazioni

Pagliarani Alice, Pascal-Comandini Produzione Tessili Sartoriali

Piccinini Diego, I.T.T. Blaise Pascal Informatica

Gli studenti laureati (borse di studio di 1.000 euro ciascuna)

Bolognesi Andrea, Università di Urbino Lettere Classiche e Moderne

Casadei Valentina, Università Politecnica delle Marche Biomedical Engineering

Currà Gian Marco, Università di Bologna Odontoiatria e Protesi Dentaria

Molducci Enrica, Università Bocconi di Milano International Management

Ricci Maccarini Marta, Università di Padova Psicologia Clinico-Dinamica

Tassani Chiara, Università di Bologna Medicina Veterinaria

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia (borsa di studio di 2.000 euro)

Caporali Giulia, Università di Bologna Corso di laurea magistrale in Pedagogia con tesi di laurea dal titolo: “Lina Sacchetti Storia di una pedagogista a Cervia”.