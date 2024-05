Assegnati i premi del concorso inclusivo "Con Camillo alla Spiaggia dei Valori"

Oltre 100 classi delle scuole primarie di Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina e più di 2200 bambini e ragazzi hanno partecipato al concorso "Con Camillo alla Spiaggia dei Valori" la cui festa e cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 13 maggio in Piazza del Popolo a Faenza. Lanciato a dicembre 2023 dall'Associazione Insieme a Te in continuità con le iniziative degli anni passati, il concorso ha rappresentato un'opportunità unica per le scuole primarie di Faenza e dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina per celebrare e promuovere una diversa visione della disabilità e dell’inclusione attraverso la creatività e la collaborazione.

Obbiettivo del progetto è stato stimolare la partecipazione dei bambini e incentivare la cooperazione fra le classi, premiando l'impegno collettivo nella creazione di pannelli artistici utilizzando la tecnica del mosaico. Ogni pannello è stato concepito per rappresentare uno dei 18 valori della nuova spiaggia accessibile "Insieme a Te - La spiaggia dei valori" in fase di ultimazione a Punta Marina Terme.

Sono stati presentati progetti creati dalle singole classi o attraverso collaborazioni tra più sezioni dello stesso istituto. Durante la festa in piazza sono stati premiati, con contributi di € 300 cadauno da destinare ad attività di plesso o all’acquisto di materiali per la disabilità, i migliori elaborati per ogni scuola partecipante tra quelle del Comune di Faenza (3a A “Alberghi”, 1a A-B-C-D-E-F “Carchidio”, 3a A “De Amicis”, 3a B “Martiri di Cefalonia”, 2a B “Tolosano”, 5a A “Don Milani”, 1a A “Gulli”, 2a A “S.Umiltà”), mentre il prestigioso Premio Camillo è stato assegnato alla 4a A “Pirazzini” per le scuole del Comune di Faenza e alle 1e B e C “Pascoli” di Riolo Terme per l’Unione della Romagna Faentina grazie a elaborati che sono stati ritenuti i più meritevoli, dalla commissione giudicante, in base alla pertinenza, alla cura nella costruzione e all’originalità. I vincitori degli altri premi delle scuole primarie dell'Unione della Romagna Faentina verranno annunciati e consegnati nelle prossime settimane.

Novità di quest'anno, in previsione di un allargamento futuro alle scuole medie, è stato il progetto sperimentale e fuori concorso che ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole medie Strocchi di Faenza che, guidati dalla docente di arte Silvia Mini, con la tecnica del mosaico hanno creato le parole che compongono i 18 valori che contraddistinguono la spiaggia Insieme a Te.

La festa in piazza ha visto la nutrita partecipazione degli alunni delle varie scuole cittadine ed è stata arricchita dallo spettacolo l'Arcobaleno dei sogni, testi e fiabe di Matteo Corzani, musiche canti e danze di Compagnia Quelli della Via con band dal vivo, tutto segnato anche in LIS (Lingua dei Segni Italiana); a tutti i bambini è stato donato un gadget gentilmente offerto da Moreno Motor Company. L’evento è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Faenza e della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina e delle parrocchie di Pieve Corleto e Basiago che hanno fornito e montato il palco.

“Per l’Associazione Insieme a Te questo è un anno particolare,” - commenta la presidente Debora Donati - “la realizzazione del progetto della nuova struttura accessibile e permanente a Punta Marina ci ha assorbito completamente togliendo risorse ad altre attività. Pur con qualche imperfezione, per le quali ci scusiamo con i partecipanti, non abbiamo voluto comunque rinunciare a questo concorso rivolto alle scuole che riteniamo di fondamentale importanza per la nostra opera di sensibilizzazione sul tema delle disabilità. Siamo chiaramente entusiasti per la grande partecipazione e il coinvolgimento di così tante classi, a conferma della bontà del progetto.”

Tutti gli elaborati partecipanti rimarranno esposti alla Galleria d’Arte della Molinella fino al 16 maggio 2023 per poi essere trasferiti a Punta Marina Terme dove rimarranno in mostra per tutta l'estate nella nuova struttura accessibile permanente che l'Associazione Insieme a Te sta realizzando grazie al progetto "Il mare, Insieme a Te - La spiaggia dei valori".