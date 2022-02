Assegno di maternità e al nucleo familiare: a chi sono diretti e come fare domanda

E’ possibile presentare domanda per le seguenti prestazioni sociali agevolate relative all’anno 2022: assegno maternità e assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori. Ecco come accedere ai contributi nel Comune di Cervia.

Assegno di maternità

Per l’anno 2022 l’assegno, se spettante in misura intera, è pari a 354,73 euro mensili per 5 mensilità. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del figlio/a o dall’ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo o in adozione. Occorre essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 17.747,58 euro. La domanda si può fare esclusivamente online tramite lo Sportello Telematico. I moduli sono disponibili su: https://sportellotelematico.comunecervia.it/selezionando “Servizi Sociali”.

Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori

Per l’anno 2022 l’assegno, se spettante in misura intera, è pari a 147,90 euro mensili e verrà riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio. Per le mensilità da marzo in avanti occorrerà presentare domanda di assegno unico e universale. La domanda riferita alle prime due mensilità 2022 deve essere presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2022 presso il Servizio Cervia Informa. Occorre essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 8.955,98 euro.