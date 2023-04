Si è riunita a Faenza l'assemblea dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili

E’ andata in archivio positivamente la prima assemblea dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Ravenna. All’evento, svoltosi a Faenza, sono stati trattati argomenti riguardanti il territorio, e le iniziative degli enti locali con particolare attenzione alla pianificazione e all’attuazione dei numerosi progetti PNRR già approvati, hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, il primo cittadino di Faenza Massimo Isola, e il maggiore della Guardia di Finanza Antonio Petti.

In fase di relazione è emerso l’importante contributo che i commercialisti, professionisti competenti e attenti a cogliere, tra le altre, le necessità del contesto pubblico e privato potranno dare agli enti e alle imprese in tutte le fasi di progettazione e realizzazione degli importanti impegni di breve, medio e lungo periodo. La buona sinergia tra enti, territorio, imprese e categorie professionali aumenta le opportunità di realizzazione creando capacità crescente di risposte economiche, sociali, sanitarie, logistiche e ambientali.

Durante l’assemblea inoltre il presidente dell’Ordine Vincenzo Morelli ha presentato le numerose attività del primo anno di attività del Consiglio, tra le quali lo sviluppo di Occ Romagna, attiva nell’aiutare privati e piccole imprese per il superamento delle crisi finanziarie che si trovano ad affrontare, l’istituzione di Osservatori in collaborazione con il Tribunale e la Procura della Repubblica per intercettare esigenze specifiche degli operatori e del territorio su tematiche riguardanti le criticità economiche, e il contributo offerto nei confronti degli amministratori di sostegno che si trovano ad affrontare la gestione di delicate situazioni riguardanti loro familiari. L’evento si è concluso con l’approvazione del rendiconto Odcec presentato dal tesoriere Marco Castellani, cui è seguito un momento conviviale di confronto e di scambio in occasione della chiusura dei lavori.