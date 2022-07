Assemblea delle province, il ministro delle infrastrutture Giovannini visita il porto di Ravenna

In occasione dell’Assemblea Nazionale delle Province d’Italia, che si tiene a Ravenna mercoledì e giovedì, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, nel pomeriggio di mercoledì, ha fatto visita alla sede della Direzione marittima, in darsena di città. Ad accoglierlo, il Direttore marittimo dell’Emilia Romagna e Comandante del porto di Ravenna, Francesco Cimmino.

Dopo la resa degli onori, la visita è proseguita anche alla presenza del Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, del sindaco Michele De Pascale, dell’assessora al porto Annagiulia Randi, dei comandanti provinciali delle forze dell’ordine e del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi, con un briefing di presentazione del porto e delle principali tematiche riguardanti la realtà portuale ravennate.

Il Ministro ha espresso, con dedica nel Libro d’Onore della Direzione marittima, apprezzamenti per il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini del Corpo delle Capitanerie di porto nel territorio emiliano-romagnolo al servizio del cittadino e della comunità marittima e portuale. In tale circostanza, il Direttore marittimo Cimmino, ha omaggiato il Ministro Giovannini del Crest, segno distintivo della Capitaneria di porto di Ravenna.

Gli ospiti sono poi saliti a bordo della motovedetta della Guardia costiera M/V CP274 e percorso il canale Candiano per un sopralluogo, via mare, ai cantieri portuali attivi, con particolare attenzione all’area dell’Hub e all’attività delle draghe impegnate nell’escavo dell’area Piomboni e della banchina Setramar, raggiungendo infine l’area, in zona Piomboni, interessata dalla vasca di colmata che riceverà i materiali proveniente dall’escavo. Al termine del sopralluogo, le autorità hanno raggiunto il teatro Alighieri dove ha avuto inizio l’assemblea delle province.