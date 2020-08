Assembramenti e alcol a minori: multe e chiusure per due locali ravennati

Norme per la prevenzione del Coronavirus non rispettate: continuano le sanzioni e le chiusure dei locali nel ravennate, anche durante gli affollati giorni della Notte Rosa. Sabato sera, infatti, le forze dell'ordine hanno disposto un provvedimento di chiusura per cinque giorni per la discoteca Matilda di Marina di Ravenna, dove si sono verificati degli assembramenti in pista. Il locale, oltre alla chiusura, è stato sanzionato nel corso di un intervento coordianto dalla Questura e al quale hanno preso parte la Polizia di stato, i Carabinieri e la Polizia locale di Ravenna.

Sempre sabato sera e sempre a Marina di Ravenna gli agenti della Polizia locale sono intervenuti al Singita, dove è stata accertata la somministrazione di alcolici a tre clienti minorenni. In questo caso al locale è stata fatta una sanzione amministrativa: la contestazione potrebbe comportare, eventualmente, anche la chiusura del locale da 15 giorni a tre mesi.