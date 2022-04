Ingerisce soda caustica, assessore ancora in Rianimazione: "Ma la nostra sanità è eccellente"

A distanza di quasi una settimana dall'incidente sul lavoro che lo ha coinvolto, si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione l'assessore del Comune di Cervia Enrico Mazzolani. L'assessore sabato scorso è finito in ospedale dopo aver ingerito della soda caustica all'interno del suo ristorante 'Trucolo'.

"Purtroppo sono ancora in Rianimazione, ma lo spirito è alto - aggiorna Mazzolani sui social - Quello che mi è successo non si risolve così facilmente. Per fortuna la sanità della regione Emilia Romagna è assolutamente un'eccellenza. Massima professionalità, nulla è lasciato al caso, si è seguiti a vista. Ottimi medici e infermieri super preparati. Solo quando ti capita qualcosa di brutto ti rendi conto di quale sia il valore di tutto questo e come siano investiti bene i soldi".