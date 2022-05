Assicurazioni auto, i prezzi tornano a crescere: a Ravenna un aumento del 2,6%

Se è vero che i prezzi sono ancora lontani dal periodo pre-Covid, secondo l’Osservatorio di Facile.it da gennaio ad aprile 2022 il premio medio Rc auto in provincia di Ravenna è aumentato del 2,6% arrivando a 395,82 euro; l’area ha registrato uno degli incrementi più bassi di tutta la regione.

Confrontando il costo medio Rc Auto di aprile 2022 con quello di gennaio emerge come l’incremento sia stato registrato, seppur in misura differente, in tutta l’Emilia-Romagna a guidare la classifica degli incrementi è la provincia di Forlì-Cesena (+8,3%, 389,95 euro), seguita, a brevissima distanza, da Parma (+8,2%, 390,84 euro) e Ferrara (+7,2%, 382,75 euro).

Continuando a scorrere la graduatoria emiliano romagnola si trovano Modena (+6,7%, 384,74 euro), Reggio Emilia (+4,2%, 404,58 euro) e Ravenna (+2,6%, 395,82 euro). Chiudono la classifica Bologna (+1,3%, 392,29 euro) e Rimini (+0,9%, 417,49 euro). In valori assoluti, ad aprile 2022, Rimini si è confermata la provincia più costosa della regione, seguita da Reggio Emilia e da Ravenna. Ferrara la più economica.