L'associazione animalista insorge: "Le nutrie non vanno uccise, ma sterilizzate. Cosa sta succedendo?"

Dopo gli ultimi episodi l'associazione animalista Meta Parma lancia l'allarme nutrie:"Cosa sta succedendo? Le nutrie del Parco Teodorico a Ravenna, innocue, sterminate invece di essere sterilizzate. Cosa sta succedendo? - incalza Meta - la soluzione ai problemi non è uccidere, e gli animali non sono un problema, ma piuttosto che ucciderli bisogna valutare le alternative non cruente e soprattutto risolutive. La soluzione è un programma di sterilizzazione, già proposto dalle associazioni animaliste e ambientaliste, e le amministrazioni comunali di ogni luogo dovrebbero confrontarsi con tali associazioni. Le associazioni animaliste e ambientaliste hanno un ruolo in questa società, esistono appunto per tutelare gli animali e l'ambiente anche e soprattutto in casi come questi, è doveroso confrontarsi e non è accettabile escluderle da decisioni così importanti", conclude Meta.