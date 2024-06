L'associazione degli arbitri di Lugo festeggia i 50 anni di attività

Il 24 aprile 1974, per volere di un gruppo di giovani arbitri capitanati da Angelino Angelini, nacque ufficialmente la sezione arbitri di Lugo di Romagna. Lunedì scorso si è celebrato il 50esimo anniversario dalla fondazione con una cena di gala con una folta partecipazione di associati, parenti, amici ed ospiti di spessore, nei locali di un noto ristorante della zona di Lugo.

Tra le personalità presenti alla serata spicca la rappresentanza del Comitato Nazionale dell’AIA con il Presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli e la componente Katia Senesi. Per la Regione il Presidente CRA Paolo Dondarini, il rappresentante della delegazione provinciale di Ravenna della Federazione Giuoco Calcio, Johannes Donati, e l’ospite d’onore il neo immesso e debuttante in serie A Paride Tremolada, con il Presidente della sua Sezione di Monza Marco Rovelli. La serata è stata condotta dal presidente Davide Zaganelli e dal vice Andrea Rosetti che hanno presentato anche le premiazioni annuali ai loro associati, accompagnate da una proiezione di video ed immagini, alcune d’epoca, raccolte e preparate da Massimo Lacchini, una serie di ricordi ed emozioni per tutti gli associati.

Ad Arturo Longanesi è stato consegnato un riconoscimento dal Presidente Pacifici che lo ha ringraziato per i suoi cinquant’anni nell’Associazione. I tradizionali premi dell’annata sportiva: il “Miglior Debuttante” a Riccardo Ricci, degli ultimi corsi, il “Fischietto d’Argento” a Matteo Ronchi, per l’alto numero di gare disputate, il “Giovanni Alberoni”, riservato a un giovane e promettente arbitro, è andato a Gabriele Calderoni, prossimo immesso al Comitato Regionale e l’ “Angelino Angelini”, riservato ad un associato distintosi per meriti tecnici, è stato assegnato a Enrico Zaccarini. Riconoscimento dei vertici sezionali all’associato Mario Davide Arace, al primo anno da assistente in serie A/B che ha terminato la stagione con buoni risultati. Momento clou della serata il 44° Premio AIA LUGO al giovane arbitro debuttante in Serie A Paride Tremolada della sezione di Monza.

La kermesse si è conclusa con l’intervento di Carlo Pacifici che ha augurato ogni bene alla Sezione di Lugo, citando la Regione Emilia Romagna come punto di riferimento per tanti giovani associati, spronandoli a frequentare la Sezione e gli esperti colleghi a dare il necessario peso alla vita associativa. Infine la consegna da parte del presidente Zaganelli della “Caveja” al presidente Pacifici, simbolo romagnolo di fratellanza ed ospitalità.