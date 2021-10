L'associazione cervese dona mille euro per realizzare i progetti solidali in Africa

In occasione del decennale, si è svolta nella serata di sabato un evento organizzato dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana di Pisignano di Cervia all'insegna dello stare bene dal titolo “a tavola tra musica e solidarietà”. Dopo aver saltato il 2020 per motivi legati alla pandemia, in questa serata si vedeva e si percepiva la voglia di stare insieme.

Una cena che si è svolta con la collaborazione del personale dell'Avis di Calisese, guidata dal presidente Giancarlo Savini, che ha proposto e servito per la serata ottimi piatti e dolci preparati per la serata dalle volontarie dell'associazione Francesca Fontana e di Amani Cesena. Nella serata anche la musica dal vivo del gruppo cervese “i Trapozal”.

La serata aveva come finalità principale quella di raccogliere fondi che sono stati consegnati direttamente al termine della serata a Mauro Palazzi, punto di riferimento della Romagna dell’Associazione Amani che ha sede a Milano, e che utilizzerà questi fondi per i progetti che sostiene in Kenya, Zambia e Sudan.

Al termine della serata sono stati consegnati ben mille euro, "un contributo davvero straordinario raggiunto grazie alla generosità dei presenti, delle tante persone che hanno condiviso con la loro partecipazione questa serata - sottolinea l'associazione Francesca Fontana - l'auspicio è sempre quello di continuare a sostenere e incentivare questa finalità solidale".