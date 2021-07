Associazione diabetici, il sindaco ringrazia Dante Maioli: "Vent'anni di passione, saggezza e generosità"

Un ringraziamento per l'impegno, la saggezza e la generosità. Questo è ciò che il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele De Pascale vuole testimoniare, da parte di tutta la comunità, a Dante Maioli che dopo vent’anni lascia la presidenza dell’Associazione diabetici della provincia di Ravenna.

"Alla guida del presidente Maioli l’associazione è diventata una delle realtà di volontariato più rappresentative del nostro territorio, con migliaia di associati, punto di riferimento per tanti pazienti diabetici pediatrici ed adulti - dichiara De Pascale - Grazie Dante per la passione, la pacatezza, la saggezza e lo spirito di collaborazione che hai profuso con generosità in questi anni. La tua persona apprezzata e stimata da tutti e il tuo prezioso impegno sia nelle istituzioni che nel volontariato è esempio dell’anima più bella, profonda e solidale della nostra comunità".