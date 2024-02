La generosità dell'associazione: oltre 13 mila euro per la solidarietà

Nel corso di un partecipato incontro alla sede Auser di Sant’Alberto, alla presenza di diversi volontari Auser di Sant’Alberto e Savarna, la presidente provinciale Mirella Rossi ha ringraziato l’Associazione “Talanti” per le donazioni effettuate a favore dell’Auser nel corso del 2023. L’Aps santalbertese, che ogni anno per statuto destina fondi per iniziative di carattere sociale – con un particolare occhio all’aiuto agli anziani – ha infatti stanziato una somma consistente nei confronti di Auser, articolata su tre diversi interventi: 5 mila euro come contributo alle attività svolte dai volontari nella realtà santalbertese; quasi 1300 euro per riparare un pullmino per il trasporto disabili rovinato durante l’alluvione; e 7 mila euro per la nuova cucina del centro sociale “La Pioppa” di Savarna. La cucina stessa verrà inaugurata nel pomeriggio di domani, sabato 3 febbraio alle 16, alla presenza dell’assessore al Decentramento del Comune di Ravenna, Federica Moschini.

“Siamo davvero grati all’APS “Talanti” per il prezioso contributo in aiuto alla nostra attività quotidiana – ha detto la presidente Rossi -. Condividiamo con loro i valori di rispetto, senso civico, volontariato su cui si basa l’impegno comune: è grazie a questa rete di collaborazioni se il nostro territorio può affrontare al meglio tutte le situazioni di fragilità e solitudine”. Auser vanta numeri importanti in questa parte di territorio ravennate: i soci a Savarna sono 330, a Sant’Alberto 110; sommando le due realtà, nel 2023 sono stati effettuati 311 sevizi di accompagnamento, per 1700 chilometri complessivi, utilizzando i due mezzi attrezzati a disposizione (uno di proprietà, l’altro messo a disposizione dalla casa protetta “Zalambani” di Sant’Alberto, direttamente collegata all’APS “Talanti”).