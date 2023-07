Il cuore grande dell'associazione: donati 20 mila euro alla casa di riposo

Nei giorni scorsi il presidente dell'associaizone 50&più provincia di Ravenna Ottavio Righini, aderente a Confcommercio, ha consegnato al sindaco di Solarolo Stefano Briccolani, la somma di 20mila euro che l’assemblea dei presidenti italiani di 50&Più, presieduta da Carlo Sangalli, ha deciso di assegnare ad un Comune del ravennate per un aiuto concreto ad una struttura della zona che ha subito danni dall’alluvione del maggio scorso.

La struttura per la quale è stata destinata la somma è la Rsa Residenza ‘V.Bennoli’ di Solarolo che ha avuto danni per almeno 180mila euro. La 50&più nazionale ha assegnato alla provincia di Forlì-Cesena altri 20 mila con una simile destinazione. Inoltre, la Fondazione Orlando di Confcommercio e 50&più ha raccolto in occasione delle compilazioni dei 730 dei propri associati le donazioni del 5xmille che saranno a suo tempo devolute alle zone alluvionate della Romagna.

Solarolo, comune di 4.401 abitanti, ha subito danni che superano gli 8 milioni di euro, e almeno 800 famiglie hanno subito danni dall’alluvione con l’acqua in casa, mentre ancora 200 persone abitano fuori dalle proprie abitazioni.