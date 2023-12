L’associazione che regala un pasto ai bisognosi inaugura la nuova sede

E stata inaugurata domenica in via Leonardo Da Vinci 12 la nuova sede dell’associazione “La Piccola Betlemme”, l’associazione che si dedica alla preparazione e distribuzione dei pasti per le famiglie con fragilità economiche e che mette anche a disposizione un emporio per la spesa solidale ai più bisognosi. L'associazione è stata punto di rifermento anche nel periodo delle alluvioni offrendo alle persone colpite oltre 17.000 pasti.

Nell’occasione è stata donata da parte dei fratelli Calderoni anche “La Casa dell’Angelo”. Angelo Rava, zio di Gian Luigi, Giuseppe, Daniela e Silvia, soprannominato Pippo, agricoltore originario di San Giovannino, ha lasciato, dopo la sua morte, la volontà di destinare 25mila euro ai bisognosi della città. I fratelli, dopo una ricerca e valutazione, hanno donato interamente la cifra a “La Piccola Betlemme” fornendo loro una casa in legno che sarà utilizzata come emporio. La struttura è stata intitolata “La Casa dell’Angelo” in memoria dello zio.