Il gran cuore dell'associazione: regali di Natale per mamme e bimbi del servizio di emergenza abitativa

Un bel gesto nei confronti del prossimo. Il servizio di emergenza abitativa, che si occupa dei nuclei mamma/bimbo sia in via Torre 5 a Ravenna che a Madonna dell'Albero, attraverso la struttura "Maggese" ringrazia l’Associazione Cuore & Territorio per il dono natalizio di giocattoli per bimbi. Come riferisce l'associazione: "La generosità di Cuore & Territorio - presieduta da Giovanni Morgese - nei confronti di bimbi e mamme non poteva mancare in un periodo come il Natale per donare a tutti i bimbi un sorriso attraverso la donazione di giochi effettuata dai delegati Marcello Iervolino e Anna Redavid. A riceverli era presente la coordinatrice Ilaria Focchi che ringrazia vivamente per essere sempre presenti nel territorio, dimostrando da sempre vicinanza e amore verso i più deboli e gli ultimi".