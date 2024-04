Menu storici in mostra, da quello dell'ultimo zar a quello delle nozze di Carlo e Diana: "Dobbiamo valorizzare il nostro patrimonio"

C'è chi, come Giulio Fano da Bologna, si è appassionato trovando nella cassetta militare del nonno il menù di un pranzo consumato nel 1919 al già famoso Hotel Danieli a Venezia. E chi, come il ravennate Franco Chiarini, ha una collezione di circa diecimila pezzi che riempiono un'intera stanza. E poi c'è il presidente, anche lui bolognese, Maurizio Campiverdi, che di pezzi ne ha oltre ottantamila ed è forse il maggior collezionista italiano di menu di ristorante. Sono alcuni dei fondatori di "Menu Associati", associazione internazionale di collezionisti e appassionati di menu storici.

Fino a domenica 7 aprile Chiarini, che del sodalizio è segretario, è a Roma per coordinare insieme al resto del gruppo (tra i quali c'è anche Giovanni Maria Collina di Faenza) l'allestimento di una mostra dedicata a questa particolare collezione organizzata al Garum, il più importante museo italiano dedicato alla cucina. "Siamo nella capitale per firmare un accordo che metta nero su bianco la volontà nostra e del museo di proseguire nella valorizzazione di queste importanti testimonianze culturali", racconta Chiarini. La volontà, prosegue, "è anche quella di approfondire sia aspetti gastronomici che storiografici. Coinvolgendo oltre a noi collezionisti anche cuochi, storici e studiosi che possano aggiungere contenuti con le rispettive competenze".

Il nucleo dell'associazione, che opera a livello nazionale, è in Emilia Romagna. "L'incontro tra i fondatori è stato quasi fortuito - aggiunge Fano - da un incontro a Forlimpopoli, a casa del Pellegrino Artusi, tra Chiarini e Campiverdi. Da lì siamo man mano cresciuti fino ad avere tra i nostri associati anche realtà importanti come la stessa Casa Artusi, l'Academia Barilla e la Fondazione Modena Arti Visive, che ha raccolto l'eredità delle Figurine Panini".

Alla mostra Menu Associati porta 18 pannelli monotematici con oltre 400 menu e annessa una raccolta, "un libro che pesa quasi cinque chili - dice Chiarini - stampato in sole 300 copie". Si conclude con un pannello aggiuntivo che vuole anticipare l’impegno di Menu Associati e dell’associazione culturale "CheftoChef emiliaromagnacuochi" a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Unesco.

Lo scopo principale è di valorizzare questo patrimonio, come avviene in altre parti del mondo. "In Francia, soprattutto, ma anche in Belgio c'è un grande movimento a tutela dei menu storici - va avanti il segretario - e puntiamo ad avviare un percorso che, grazie a un'opera di digitalizzazione, da realizzare anche con la partecipazione a bandi europei specifici, possa aiutare a raggruppare tutti gli appassionati italiani senza spezzettare queste collezioni. E poi oltre a quelli di carta, c'è un mondo fatto di menu di legno, di menu incisi e di accessori come i porta menu. Pezzi unici, che possono valere anche migliaia di euro. Come il menu della cerimonia di incoronazione di Nicola II, l'ultimo zar di Russia", conclude Chiarini.