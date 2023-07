Assoenologi romagnoli: una cena di beneficenza a favore di enti colpiti dall'alluvione

“… Dici Romagna e sorridi” è il titolo della serata di beneficenza per i territori alluvionati, “tra pesce e bollicine romagnole”, organizzata da Assoenologi sezione Romagna. L’evento è in programma giovedì 20 luglio alle ore 19,30 allo stabilimento balneare CerviAmare, sul Lungomare Gabriele D’Annunzio 222-226 a Cervia. La serata è aperta ai soci di Assoenologi sezione Romagna, parenti ed amici “del vino di Romagna” e ha uno scopo benefico: parte del ricavato della cena e l’intero importo degli sponsor sarà devoluto ad enti del Comune di Faenza a carattere sociale e culturale. Il menù (45 euro la quota di iscrizione) prevede aperitivo in riva al mare, tartare di tonno, vapore di mare, sgombro marinato, tagliolini cacio e pepe, tartare di gambero rosa, fritto misto CerviAmare, torta.

Possibilità di opzioni di menù di carne e vegetariano da comunicare all’iscrizione, da effettuarsi entro il 14 luglio a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetR_P9KNabifCIpJgGVQ6tAFl5aYA9P87s8Sm6M-bkJd_vnQ/viewform Alla serata saranno presenti il presidente nazionale di Assoenologi, dott. Riccardo Cotarella, i vice-presidenti Pierluigi Zama e Massimo Tripaldi, ed il direttore Paolo Brogioni. Sarà poi presente l'assessore al Welfare, Europa e Smart City del Comune di Faenza, Davide Agresti. Sono attesi altri ospiti istituzionali.