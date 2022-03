"Assunta come apprendista ma senza formazione": il caso di una lavoratrice del turismo

In Italia il 96,5% degli apprendisti ha un contratto di 'apprendistato professionalizzante', ovvero finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale. Ma sempre più spesso si registrano casi di aziende che dimostrano la deliberata intenzione di sfruttare un istituto che, senza il coinvolgimento di un’istituzione scolastica o formativa, si presta facilmente ad abusi. Se non direttamente: pagare il dipendente – da formare o già formato – meno di un lavoratore qualificato. In una parola sfruttamento, aggirando le norme.

Il segretario provinciale Ugl Terziario Ravenna, Giuseppe Greco, parla apertamente “dell'apprendistato professionalizzante con 7 soggetti su 10 che non stipulano il previsto piano formativo con gli enti preposti. Abbiamo rilevato in una settimana due contratti in 'apprendistato professionalizzante' con aziende che avevano omesso di stipulate e far sottoscrivere ai lavoratori il relativo 'Piano individuale formativo' - spiega il sindacalista - In particolare, in un caso, infliggendo un danno alla lavoratrice del settore turismo, in quanto la stessa aveva lavorato come addetta qualificata, in totale autonomia e senza alcuna formazione, ma con retribuzione da apprendista. Ignara delle normative vigenti in materia, la lavoratrice nostra iscritta (e in maternità senza retribuzione) solo quando si è recata al sindacato Ugl Terziario di Ravenna per il controllo delle buste paga ha appreso che non era stata instradata nel relativo 'Progetto formativo obbligatorio', in quanto apprendista".

“Per contro, la stessa azienda aveva beneficiato della contribuzione e retribuzione agevolata pagando il minimo e ottenendo il massimo dalla lavoratrice”, ha aggiunto Greco, che nel caso in oggetto annuncia l'intenzione di chiedere a breve un confronto con il locale Ispettorato del Lavoro e l'Inps Ravenna, gli organi preposti in materia. Mentre all'azienda il sindacato Ugl ha contestato il contratto di apprendistato chiedendo l'applicazione delle differenze retributive e contributive, inclusa l'erogazione della 13esima e della 14esima mensilità, con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

“Chi lavora ha diritto all'equo salario, e da sempre ci attiviamo contro ogni forma di sfruttamento - conclude il sindacalista - indicando le lacune di legge e l'esiguità dei controlli in settori chiave per l'economia locale come la ristorazione e il turismo. L’apprendistato potrebbe essere uno strumento utile ad avvicinare a domanda e offerta di lavoro, sostenendo al tempo stesso la costruzione di competenze professionali per l’occupabilità dei giovani e la produttività del lavoro, ma la continua instabilità del quadro normativo e la mancanza di controlli creano i presupposti per le irregolarità che, senza sosta, porteremo all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, nell'esclusivo interesse dei lavoratori”.