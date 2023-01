Parte l'asta per la Ca' del Pino: una gara per aggiudicarsi la concessione dello storico ristorante

Al via l'asta pubblica per l’affidamento in concessione della “Cà del Pino”, storico edificio e locale in via Romea Nord 295, immerso nella pineta San Vitale di a Ravenna. Lo dispone il Comune di Ravenna, specificando che la concessione, della durata di 9 anni, riguarderà la "gestione del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e dell'area stessa e di attività turistica".

Nell'avviso dell'asta pubblica si precisa che la "fornitura dei necessari arredi, attrezzature, ecc. è a carico del concessionario e al termine della concessione resteranno di sua proprietà. Il concessionario ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio. Il concessionario deve garantire la piena efficienza e continuità dell'attività". La base d’asta parte dall'importo del canone di concessione, fissato a 13mila euro l'anno oltre alle imposte di legge. La concessione di 9 anni riguarderà il periodo che va dal 22 settembre 2023 al 21 settembre 2032. Il ristorante, a oggi, è gestito da Casa Spadoni che aveva riaperto lo storico locale nel 2018.