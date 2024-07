Atersir finanzia progetti di prevenzione e riduzione dei rifiuti per quasi 115mila euro

Più di 115mila euro solo nell’anno 2023 sono stati messi a disposizione da Atersir ai Comuni della provincia di Ravenna per interventi di prevenzione e riduzione dei rifiuti, grazie al Fondo d’Ambito previsto dalla Legge Regionale n. 16/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha fatto propri i principi dell’Economia circolare, identificando nella prevenzione e nel riciclaggio le priorità nella gestione dei rifiuti, mirando alla progressiva riduzione dei rifiuti urbani residui non inviati a riciclaggio, attraverso la corretta gestione delle filiere di raccolta differenziata ed attraverso la leva tariffaria, secondo il principio del “chi inquina paga”.

Il Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti ha lo scopo di premiare gli utenti dei Comuni “virtuosi” e “super virtuosi”, ovvero i Comuni che raggiungono le migliori performance di riduzione di rifiuti non inviati a riciclaggio, di favorire la realizzazione dei centri comunali per il riuso e lo svolgimento di iniziative locali di prevenzione rifiuti e, recentemente anche quello di migliorare il servizio nei comuni della montagna.

Tra i progetti finanziati nel 2023 nei territori della provincia di Ravenna: la creazione di una Biblioteca degli Oggetti che permetta ai cittadini di prendere in prestito oggetti ad uso saltuario (che diventano obsoleti o non funzionanti causa lo scarso utilizzo) promuovendone la condivisione anziché il possesso. Si tratta di beni che vengono utilizzati per poco tempo (es. attrezzatura da campeggio/giardinaggio) o per un determinato periodo (es. oggetti per l’infanzia) o solo per determinate occasioni (es. feste, eventi) nel Comune di Ravenna; l'installazione di 5 distributori di acqua filtrata e/o raffrescata nelle scuole del Comune di Massa Lombarda; il progetto “SPORTAmi con TE”, che prevede la graduale eliminazione delle sportine per la spesa dai mercati cittadini mediante la distribuzione di shopper durevoli e riutilizzabili nel Comune di Faenza; l'installazione di 5 erogatori nelle Scuole del Comune di Lugo.

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse tra Comuni virtuosi e super virtuosi, ossia quei Comuni che producono le minori quantità ad abitante di rifiuto urbano da smaltire (quello indifferenziato o quello non riciclato), nella provincia di Ravenna Atersir finanzierà 18 enti virtuosi, nel 2024, riducendo complessivamente il costo del servizio per questi Comuni di circa 187 mila euro.