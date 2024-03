L'atleta paralimpico che ha spalato fango durante l'alluvione: "Volevo solo dare un contributo"

Il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa ha incontrato, nel Salone degli Stemmi della Prefettura, il vicepresidente del Comitato Provinciale di Ravenna della Fondazione Insigniti OMRI, Pasquale Iacovella, insieme con una delegazione dell’ente che lo scorso 19 febbraio ha partecipato a Roma alla presentazione ufficiale della Fondazione al Viminale, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, affidato al giovane violinista Nicholas Scherzoso, il Prefetto De Rosa ha ricordato l’impegno di molti aderenti della Fondazione nei momenti critici dell’alluvione che nella primavera dello scorso anno ha colpito l’intera provincia ravennate.

Fra questi, una particolare menzione è stata riservata all’atleta paralimpico Simone Baldini, il cui coraggioso operato in quei drammatici giorni, che ha trovato una grande eco sulla stampa nazionale e locale, ha meritato il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dalle mani dello stesso Presidente della Repubblica. E il commento di Baldini al riconoscimento ne conferma la statura morale e la naturale modestia: "È stata un’emozione incredibile, ma vorrei farmi portavoce di tutte quelle migliaia di persone che sono andate a dare una mano a chi era in difficoltà. Volevo solo dare un contributo. Mi son trovato con una pala in mano e ho spalato. Avrei potuto fare mille altre cose, come consegnare beni di prima di necessità, cibo eccetera, ma mi sono trovato con quella pala in mano e mi son messo a spalare".

“Ho voluto incontrare – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – una delegazione della neonata Fondazione O.M.R.I. di Ravenna, esortandola a continuare a battersi per i valori irrinunciabili di libertà e democrazia e per la tutela dei diritti della persona che trovano nella nostra Costituzione piena cittadinanza.”