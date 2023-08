Paura ad alta quota: atterraggio d'emergenza all'aeroporto La Spreta

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi all'aeroporto La Spreta di via Dismano a Ravenna. Un aereo da turismo, un Piper decollato da Venezia con 4 persone a bordo, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Il velivolo era diretto a Ravenna, ma sembra che il carrello con le ruote non si sia aperto, per cause ancora in corso d'accertamento.

È partita la procedura d'emergenza e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ravenna per precauzione. Fortunatamente non si sono registrati feriti, per cui non è stato necessario l'intervento del 118. L'equipaggio dell'aereo è uscito autonomamente dal velivolo.

Foto Massimo Argnani