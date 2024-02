Attesa per l'arrivo dei migranti: sulla nave due bambini piccoli, 12 famiglie siriane e un palestinese

Arriverà sabato mattina alle 7.00 alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini la nave ong di Medici Senza Frontiere Geo Barents, con 134 migranti a bordo di cui 87 uomini e 13 donne adulti e 34 minori, di cui 15 non accompagnati. Di questi migranti, 90 provengono dalla Siria, 26 dall'Egitto, 10 dal Pakistan, 5 dall'Etiopia, uno dal Bangladesh, uno dall'Eritrea e uno dalla Palestina. A bordo nave sono presenti 12 nuclei familiari, tutti provenienti dalla Siria. Tra i 34 minori ci sono 2 bambini di appena 2 anni, i restanti hanno un’età compresa tra i 4 e i 17 anni.

Le condizioni generali di salute dei migranti sono ritenute buone, eccetto due casi che necessitano di accertamenti più approfonditi e che saranno i primi che scenderanno dalla nave. Le visite sanitarie e gli adempimenti di polizia avverranno al Circolo Canottieri alla Standiana, dove i migranti saranno accompagnati, appena sbarcati, con mezzi della Croce Rossa Italiana.

70 migranti rimarranno in Emilia Romagna (61 adulti e 9 minori di cui 16 a Bologna, 5 a Ferrara, 7 a Forlì Cesena, 11 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 8 a Reggio Emilia, 6 a Rimini e 6 a Ravenna) e saranno accompagnati con pullman a Bologna per essere poi ripartiti tra le varie province, fatta eccezione per Forlì-Cesena e Rimini dove gli enti gestori delle province interessate verranno a prelevarli direttamente; 64 migranti saranno trasferiti con pullman nella Regione Lazio (57 adulti e 7 minori). A bordo nave saliranno i Medici dell’Usmaf, del 118 e personale della Questura per gli accertamenti di rito.

“Ancora una volta la macchina dell’accoglienza ravennate – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – si è fatta trovare pronta per questo ottavo sbarco, con il quale complessivamente saranno giunte al Porto di Ravenna 868 persone. Voglio ringraziare medici, volontari, Croce rossa italiana, 118, forze di polizia, Caritas, Capitaneria di porto, Vigili del fuoco, Polizia locale, servizi sociali del comune di Ravenna e Circolo Canottieri per il grande sforzo organizzativo”.