Attivato il trasporto sociale per i punti vaccinali della Bassa Romagna

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha attivato un servizio di trasporto sociale per raggiungere i due punti di vaccinazione presenti sul territorio - il centro sociale "Il Tondo" a Lugo e Palazzo Marini ad Alfonsine. Il servizio è rivolto agli anziani e alle persone disabili prive di rete famigliare o impossibilitate a recarsi autonomamente presso i punti di vaccinazione.

Chi si trovasse in una delle situazioni ammesse al servizio può prenotare il trasporto chiamando il 3484296885 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30), oppure scrivendo a trasportisociali@coopmulino.it. Il trasporto può essere prenotato non appena fissata la data per le due somministrazioni del vaccino (l’Ausl fornisce da subito entrambe le date). Trattandosi di un servizio di carattere sociale, il trasporto sarà attuato a partire dal domicilio dell’utente, con destinazione unica verso uno dei due punti di somministrazione individuati per la Bassa Romagna.