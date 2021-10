Attività di raccolta fondi senza autorizzazione: sequestrato il materiale di una associazione

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Ravenna ha proceduto al sequestro del materiale informativo relativo a una raccolta fondi, destinata a una associazione Onlus, che si stava svolgendo in un'area privata senza l’autorizzazione del proprietario del terreno. I due volontari presenti, entrambi non residenti sul territorio ravennate, non sarabbero stati in possesso dell’autorizzazione per l’occupazione dell'area che avevano occupato con un banchetto e il materiale inerente all’attività dell’associazione.