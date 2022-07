Attivo il nuovo passaggio pedonale semaforico a Bagnacavallo

È stato attivato il nuovo passaggio pedonale semaforico a chiamata sulla via San Vitale, all’altezza dell’incrocio tra via Pascoli e il viale della Stazione a Bagnacavallo. I lavori, appaltati alla ditta Rete Costruttori Bologna di Castenaso, sono stati eseguiti dalle ditte Elmi di Castenaso, Cims di Castelguelfo e Gamie di Lugo. La zona, dove è stata anche completamente ridisegnata la segnaletica, è stata così messa in sicurezza.

"Con questo impianto – ribadisce infatti l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – abbiamo risolto le criticità di un delicato punto di attraversamento della principale arteria del traffico cittadino, nei pressi della stazione, a vantaggio soprattutto di studenti e pendolari. La nuova opera fa seguito al precedente passaggio pedonale semaforico a chiamata installato sempre sulla San Vitale, nei pressi del piazzale antistante il ristorante All’Infinito, che ci aveva permesso invece di provvedere alla messa in sicurezza della zona scolastica. Entrambi gli impianti servono inoltre a rendere più fluidi i collegamenti tra le zone residenziali e il centro città".

Seguiranno nei prossimi mesi ulteriori lavori per la manutenzione e la sicurezza delle strade del capoluogo e delle frazioni, per un importo complessivo di oltre 200mila euro.