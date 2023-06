Al mare in autobus: torna la navetta estiva gratuita a Milano Marittima

Torna anche per l'estate 2023 il servizio gratuito di trasporto pubblico per raggiungere le spiagge di Milano Marittima. Il Comune di Cervia, con un investimento di quasi 120mila euro, ha confermato la navetta che, da inizio giugno fino al 10 settembre, collegherà il parcheggio del centro congressi di via Jelenia Gora con viale 2 giugno, sino alla Rotonda Corelli.

Il percorso prevede le seguenti fermate sia all’andata che al ritorno: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Rotonda Cadorna – Viale 2 giugno – Rotonda Corelli. Inoltre, dal 1 luglio al 27 agosto ci sarà un potenziamento del servizio con una navetta che, dal parcheggio di Via Jelenia Gora, collegherà anche a Milano Marittima nord fino all’ Anello del Pino e ritorno.

Il servizio in dettaglio

1) Nel periodo 2 giugno – 10 settembre, bus navetta che collega il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 giugno sino alla Rotonda Corelli con le seguenti caratteristiche:



Percorso: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Rotonda Cadorna – Viale 2 giugno – Rotonda Corelli e ritorno sul medesimo percorso

Fermate: tutte quelle di linea situate lungo il percorso sopra indicato

Frequenza: nella fascia oraria 10.00/15.00 – 21.30 una corsa ogni 15 minuti; nella fascia oraria 21.30 – 24.00 una corsa ogni 20 minuti.

Attività del servizio: venerdì dal 09/06 al 28/07 e dal 25/08 al 08/09, dalle ore 15,00 alle ore 24,00 per un totale di 9 ore di servizio giornaliero per 12 giorni.

Sabato e festivi dal 02/06 al 30/07 e dal 26/08 al 10/09 e tutti i giorni dal 04/08 al 20/08, dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per un totale di 14 ore di servizio giornaliero per 45 giorni.

2) Nel periodo dal 1 luglio al 27 agosto bus navetta che collega il parcheggio situato presso il Centro Congressi di Via Jelenia Gora con Via Anello del Pino con le seguenti caratteristiche:



Percorso: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – Via Anello del Pino e ritorno sul medesimo percorso

Fermate: tutte quelle di linea situate lungo il percorso sopra indicato

Frequenza: nella fascia oraria 10.00 – 24.00 una corsa ogni 20 minuti

Attività del servizio: il sabato e i festivi dal 01/07 al 27/08, dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per un totale di 43 corse