Aumentano i contagi: annullati la tombola di Natale e il concerto di Capodanno in piazza a Cervia

Aumentano i contagi di Coronavirus e, dopo le nuove regole decise dal Governo, vengono cancellati vari eventi anche nel nostro territorio. A seguito delle indicazioni del decreto emanato giovedì dal Consiglio dei Ministri, anche a Cervia sono annullate le iniziative all'aperto. Quindi in particolare non si terranno la tombola di Natale in programma il 24 dicembre in piazza Garibaldi e il concerto dei Moka Club previsto per il 31 dicembre, sempre in piazza Garibaldi. Il Comune di Cervia ricorda che, tra le altre prescrizioni contenute nel decreto, occorre rispettare l'obbligo di mascherine all'aperto ovunque, anche in zona bianca.