Aumentano le prenotazioni: nuovi orari di apertura dei punti vaccinali

Si amplia ancora la platea di cittadini immunizzabili con il richiamo del vaccino anti-covid e sono aperte le prenotazioni per gli over 18 che hanno completato il ciclo di vaccinazione primario da almeno cinque mesi. Chi ha tra i 18 e i 39 anni può prenotare la terza dose attraverso i consueti canali: Cup, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico e FarmaCup. Considerato l’aumento della popolazione da vaccinare, al fine di accelerare le somministrazioni, a partire da domenica 5 dicembre i centri Hub provinciali e distrettuali estendono i giorni e gli orari di apertura.

I nuovi orari

Ravenna - c/o Centro commerciale ESP, in via Marco Bussato 220: aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 19.30.

Faenza - Fiera via Risorgimento 3: aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 14 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 19.30.

Lugo - Centro Sociale Il Tondo via Lumagni 30: aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 14 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 19.30.