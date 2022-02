Aumento dei prezzi delle materie prime: luci spente anche a Bagnacavallo e Faenza

Il Comune di Bagnacavallo aderisce all’appello dell’Anci regionale e spegnerà i lampioni di piazza della Libertà giovedì 10 febbraio dalle 20 alle 20.30 per un momento di sensibilizzazione sul caro energia e sull’aumento dei prezzi delle materie prime. "I rischi che tali rincari comportano sono molto alti – sottolinea la sindaca Eleonora Proni - e le conseguenze negative che ne derivano, già in atto, riguardano in primis le fasce più deboli della popolazione, oltre alle famiglie, le imprese, gli impianti sportivi e le stesse istituzioni che potrebbero vedere compromessa la ripresa economica".

"Assieme agli altri sindaci dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - continua la sindaca - ci siamo già uniti all’appello del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini nel chiedere al Governo di adottare misure immediate per sostegni e ristori rapidi e di attivarsi, anche a livello europeo, per fermare rincari e speculazione internazionale. Ora, aderendo all’iniziativa dell’Anci, ribadiamo queste nostre richieste per evitare che il momento della ripartenza venga messo a rischio dagli enormi aumenti dei prezzi. Chiediamo inoltre, assieme agli altri sindaci dell’Emilia-Romagna, l’istituzione di un fondo destinato ai Comuni e alle Unioni per affrontare questi improvvisi e imprevedibili costi".

Aderisce all’iniziativa anche Faenza dove, dalle 20 e sino alle 21, verrà infatti sospesa la luce in piazza del Popolo, alla Torre civica e alla Fontana monumentale dove, per qualche minuto, si ritroveranno amministratori e componenti del Consiglio comunale per dare un segno concreto di appoggio all’iniziativa.