'Terza età ma non troppo': al via il concorso fotografico per sdoganare gli stereotipi sui nonni

Si intitola ‘Terza età ma non troppo’ ed è il concorso fotografico organizzato dal circolo di Lugo dell’Auser provinciale di Ravenna per promuovere la terza età ‘moderna’ sdoganando gli stereotipi tradizionali. In particolare il concorso mira a restituire un’immagine dei nonni quali risorse di grande valore, e patrimonio di esperienza e saggezza a cui attingere per viverne al meglio le energie, le passioni e gli stimoli.

L’oggetto delle fotografie, che è possibile presentare da giovedì 20 aprile e fino al 21 luglio, è appunto un anziano al passo coi tempi, attento alla realtà circostante in costante evoluzione, aperto all’inclusione e all'interazione con i giovani e alla tecnologia, nell'ottica di un arricchimento reciproco. Le fotografie saranno quindi lontane dalle stereotipie e dai preconcetti che vorrebbero emarginare chi è avanti con gli anni, presentando invece quei valori eterni che rendono dignitosa ogni fase della vita.

Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, andata in scena lo scorso anno, il circolo di Lugo dell’Auser provinciale di Ravenna propone il concorso fotografico che si concluderà con una premiazione, prevista per domenica 1 ottobre 2023, in occasione della Festa Nazionale dei Nonni, al salone Estense di Lugo. Il concorso si prefigge di dare un'idea più nuova e articolata di invecchiamento attivo, supportato da nuove possibilità, nuove tecnologie, in un'ottica di inclusione, condivisione, vicinanza, scambio ed empatia. La fonte visiva è un potente mezzo per valorizzare l'unicità delle storie, delle memorie, degli incontri.

L’importanza del concorso riguarda anche l’anagrafe della popolazione visto che nel territorio gli ultra sessantacinquenni sono quasi la metà della popolazione e che “una società che voglia definirsi evoluta ha l'obbligo di offrire stimoli, sicurezza, dignità e motivazioni - si legge in una nota dell’Auser lughese -. In questa ottica l'iniziativa di un concorso fotografico appare come un conforto, una felice intuizione in quanto testimonianza che ogni età è ricca di significati e di valori, purché non si areni in un angolo sterile e infecondo”.

Sul piano tecnico ogni partecipante potrà inviare al massimo tre foto; i progetti fotografici inviati dovranno avere una propria unità stilistica ed essere corredati da una breve descrizione del lavoro svolto. La partecipazione è divisa in 2 categorie: macchina fotografica e smartphone. Sono ammesse fotografie b/n e a colori. Le foto scattate con smartphone dovranno essere nel formato originale con insiti i meta dati originali prodotti dallo smartphone stesso, cioè le info del file. La risoluzione di ciascuna fotografia scattata con la macchina fotografica deve essere di 300 dpi, in formato JPEG (jpg) con dimensioni finali di lato maggiore di 30 cm.

Tutte le immagini non devono essere elaborate o manipolate. Ogni fotografia deve avere nel file il numero progressivo, e il nome e cognome dell’autore. Le fotografie non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione, ci si può collegare al sito dell’Auser di Ravenna.