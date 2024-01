Auser dona una poltrona elettrica agli ospiti della casa residenza anziani

Una poltrona elettrica per anziani è stata donata dalla sezione locale dell’Auser alla Casa residenza anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo. La consegna è avvenuta mercoledì presso la casa protetta gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna: sono intervenuti l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi, la coordinatrice della struttura Antonella Gavelli e il referente Auser per Bagnacavallo Fiorenzo Parrucci.

La poltrona, acquistata da Auser grazie ai fondi del 5 per mille, è progettata con lo scopo di assicurare il massimo comfort per chi soffre di disturbi articolari e muscolari, molto frequenti negli anziani, riducendo sforzi e stress a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, offrendo sostegno a gambe, glutei, schiena e braccia. Grazie alla pulsantiera elettrica è possibile cambiare diverse tipologie di posizione come la posizione orizzontale che consente di dormire in poltrona, la posizione intermedia e infine la posizione verticale, utile non solo per chi desidera sedersi in modo dritto, ma anche per aiutare l’alzata dell’anziano riducendo lo sforzo a carico dell’operatore.

“La presenza delle poltrone elettriche nelle strutture per anziani – ha osservato Antonella Gavelli – è molto utile per gestire nel modo migliore il riposo dell’ospite e lo sforzo a carico dell’operatore. La poltrona appena donataci da Auser verrà utilizzata in particolare presso i locali del centro diurno per anziani della Cra Bedeschi

“Il nostro ringraziamento ad Auser è duplice – ha sottolineato Emanuela Giangrandi – sia per la sensibilità dimostrata con le donazioni alle strutture per anziani volte a rendere sempre migliori le condizioni di cura e benessere sia per l’importante lavoro dei volontari a supporto degli ospiti. Il loro impegno e la loro dedizione sono un bene prezioso per il nostro territorio”.