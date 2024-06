Auser Fusignano: lunedì sera la premiazione dell'annuale concorso "Parole a colori" dedicato alle scuole medie

E’ in programma lunedì 3 giugno alle 20.30, alla sala Granaio in piazza Corelli a Fusignano, la premiazione dell’annuale concorso “Parole a Colori”, organizzato da Auser Fusignano e giunto all’ottava edizione. Da otto anni infatti il circolo Auser di Fusignano, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Luigi Battaglia”, promuove il concorso “Parole a Colori”, rivolto alle classi seconda e terza della scuola secondaria primo grado. Quest’anno il tema del concorso era “La mia città ideale”: l’obiettivo era quello di offrire agli studenti l’opportunità di esprimere le proprie idee sulla creazione di una città migliore e più inclusiva per tutti i suoi cittadini, stimolandone la creatività e l’immaginazione per preservare e migliorare l’ambiente, la tecnologia e l’innovazione. A tutti i primi classificati verrà consegnato un buono spesa del valore di 150 euro, ai secondi un buono del valore di 75 euro, spendibili presso la cartoleria Futura di Fusignano.