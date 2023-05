Auser offre copertura assicurativa gratuita ai volontari nelle zone colpite dall’alluvione

La macchina della solidarietà è in continuo movimento, e migliaia di romagnoli stanno dandosi da fare per aiutare i luoghi più colpiti dall’alluvione: spalando il fango, pulendo le strade, riempiendo sacchi di sabbia.. Nell’intento di agevolare ulteriormente questa dinamica virtuosa, e come già accaduto durante l’emergenza Covid, Auser Provinciale Ravenna comunica di essere disponibile a provvedere alla copertura assicurativa di tutte le forze volontarie non riconducibili ad altre associazioni: cioè di tutte le persone, di qualsiasi età, che abbiano intenzione di fornire il proprio aiuto volontario in questi momenti drammatici. Di tale copertura assicurativa e del costo della tessera si farà carico Auser, senza alcun costo per i volontari. Chi intende aderire può comunicare fin da ora i propri dati (data di nascita, residenza e codice fiscale) all’indirizzo mail amministrazione@auserravenna.it, e sarà automaticamente assicurato.