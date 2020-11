L'Ausl assume infermieri a tempo indeterminato: un corso per prepararsi al concorso

L'Ausl della Romagna nelle prossime settimane indirà un concorso pubblico per la copertura di posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario infermiere. La Uil Fpl organizza un corso di preparazione al concorso. Le lezioni del corso verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di tale figura e gli elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri enti.

La Uil Fpl si avvarrà della collaborazione di docenti qualificati ed esperti per l'elaborazione di un percorso di studi teorico/pratico. Il corso, aperto a tutti, è totalmente gratuito per gli iscritti. A tutti i partecipanti verrà rilasciato inoltre specifico attestato di partecipazione al corso. Informazioni più dettagliate riguardo al programma, agli orari, ai giorni e alle modalità di svolgimento delle lezioni verranno comunicate agli interessati direttamente dai funzionari della Uil Fpl.

Per richiedere ulteriori informazioni e per effettuare l’iscrizione al corso di preparazione rivolgersi attraverso telefonata, sms/WhatsApp al numero 3929889867, oppure scrivendo una email all'indirizzo di posta elettronica luca.lanzillotti@uil-ravenna.it.