L'Ausl Romagna assume nuovi medici e infermieri, ma anche cuochi e architetti

Sono davvero tanti i concorsi dell'Ausl Romagna che ricerca le figure più svariate, pubblicati sul sito dell'azienda sanitaria. L'azienda è a caccia di moltissimi medici, infermieri e oss, ma anche di tante altre figure altrettanto importanti come architetti, cuochi, tecnici, elettricisti, informatici e psicologi.

Le assunzioni di personale per l’Azienda Usl della Romagna, si legge sul sito, avvengono normalmente utilizzando graduatorie predisposte in esito a procedure selettive pubbliche, gestite dall’Ufficio Concorsi. Le procedure selettive pubbliche sono svolte per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente e di professionisti con rapporto di lavoro autonomo, procedure selettive interne per lo sviluppo professionale (posizioni organizzative, coordinamenti, incarichi dirigenziali ecc.) dei dipendenti e per processi di mobilità interna aziendale, procedure selettive pubbliche finalizzate all’attribuzione di borse di studio per attività di ricerca.