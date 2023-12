Auto colpita da un grosso albero abbattuto dal vento: spavento per due persone, ma nessun ferito

Grandissimo spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per una signora e la figlia che stavano transitando in auto in via dell'Industrie a Ravenna. Improvvisamente, a causa del forte vento, un grosso albero è caduto in mezzo alla carreggiata più o meno di fronte al civico 90. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Via dell'Industrie è chiusa al traffico tra La rotonda della Romea e quella del ponte mobile