Auto di nuovo in fiamme nella notte: a Lugo è "incubo piromane"

Nuovo atto incendiario nella notte tra lunedì e martedì a Lugo. A essere bruciata questa volta è stata una sola auto, una Hyundai ix35 parcheggiata in piazzale Tiziano. I Vigili del fuoco sono accorsi sul posto attorno all'1.15 e hanno spento le fiamme, evitando che si propagassero. Sul posto anche i Carabinieri, che stanno indagando per cercare di risalire al piromane che nelle ultime settimane ha dato fuoco a diverse auto in centro a Lugo.

L'ultimo episodio risale a una decina di giorni fa in via Macello Vecchio, subito prima un altro rogo in via Giaccari, mentre qualche giorno prima il luogo scelto dal piromane era stato sempre piazzale Tiziano. Tutte strade a breve distanza l'una dell'altra, nella zona est di Lugo.

A seguito dell’incendio la sindaca Elena Zannoni ha immediatamente sentito il Prefetto per condividere la preoccupazione che il reiterarsi degli episodi di piromania sta giustamente diffondendo. "Il Prefetto ha garantito che rafforzerà ulteriormente il presidio del territorio e i dispositivi già in atto - dichiara Zannoni - e ha riferito di aver fatto immediatamente inserire la questione all’ordine del giorno del prossimo Tavolo per l’ordine e la sicurezza della Provincia di Ravenna, massimo organo di coordinamento e controllo del territorio a cui partecipano tutte le forze dell’ordine, che si terrà in settimana. Riteniamo che non si tratti di episodi di criminalità organizzata ma del gesto folle di un singolo piromane, non per questo meno grave. Riponiamo assoluta fiducia nelle forze dell'ordine che sono al lavoro per fermarlo al più presto e invitiamo anche i cittadini che abbiano visto o sentito qualcosa, a segnalarlo in supporto alle indagini”.