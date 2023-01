Due auto in fiamme nella stessa strada: i Vigili del fuoco spengono l'incendio

Fiamme nella serata di domenica in via delle Industrie, nella zona verso via Baiona. A prendere fuoco, per cause ancora al vaglio dei Vigili del fuoco di Ravenna, sono state due auto parcheggiate, al cui interno non erano presenti persone in quel momento. Attorno alle 23 i pompieri sono stati allertati dal vicinato e sono intervenuti sul posto con prima partenza e autobotte, per un totale di sette pompieri, dalla sede centrale di Ravenna. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri che ha isolato la zona e permesso l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno spento il doppio incendio.