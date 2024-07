Quinta notte "di fuoco": altre auto distrutte dalle fiamme, continua la caccia al piromane

Non si placa il fenomeno delle auto incendiate durante la notte a Lugo. Nella scorsa notte, attorno alle 3, un nuovo atto incendiario è andato in scena in via Marescotti, sempre più o meno nella stessa zona del centro storico in cui erano state date alle fiamme le altre auto. A prendere fuoco, questa volta, sono state una Fiat 500, una Volkswagen T-Roc e un furgoncino commerciale. Tutti i veicoli sono stati completamente distrutti nel rogo.

Sul posto, allertati dai residenti, si sono precipitati i Vigili del fuoco con squadra e botte da Lugo, che hanno spento le fiamme circoscrivendo l'incendio, in modo da non coinvolgere ulteriori veicoli. Presenti sul luogo anche i Carabinieri di Lugo, che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di fermare il piromane che da ormai un mese sta facendo vivere i residenti della zona con la paura di vedersi la propria auto distrutta da un giorno all'altro.

Anche in questo quinto caso, infatti, il modus operandi dell'autore del gesto è lo stesso degli altri episodi: l'ultimo quello del 19 giugno in piazzale Tiziano, quello precedente in via Macello Vecchio, subito prima in via Giaccari e ancora di nuovo in piazzale Tiziano. Tutte strade a breve distanza l'una dell'altra, nella zona est del centro storico di Lugo. Nei giorni scorsi la Prefettura aveva spiegato che sarebbero stati intensificati i servizi di vigilanza e controllo e l’attività info-investigativa .

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday