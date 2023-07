Il parcheggio delle auto alluvionate diventa a pagamento a Faenza

Fino al 28 luglio a Faenza sarà garantito il parcheggio gratuito delle auto da rottamare in seguito all’alluvione. Dopodiché i giorni di posteggio saranno a carico dei proprietari. E’ quanto ha deciso l’Unione della Romagna faentina.

“Fra i danni provocati dell’alluvione che ha colpito Faenza, le auto irrimediabilmente danneggiate rappresentano per molte famiglie un dramma nel dramma - si legge in una nota -. Nelle due alluvioni del 3 e 17 maggio sono state oltre 1600 le auto parzialmente o totalmente invase da acqua e fango, la quasi totalità non più recuperabile e destinate alla rottamazione”.

Fin da subito, il Comune di Faenza e la Protezione Civile avevano coordinato con l’azienda faentina ‘Baldini’ le operazioni di rimozione delle auto, con costi a carico dell’amministrazione comunale. “Un intervento decisivo per poter contestualmente procedere con lo sgombero e la pulizia delle strade da detriti, fango e rifiuti. “L’Azienda Baldini Group, da parte sua, ha messo a disposizione piazzali protetti per lo stoccaggio delle auto rimosse sia dalle strade che dalle aree private, e si è interamente fatta carico dei costi di rottamazione”.

Tali parcheggi recintati e controllati “hanno inoltre permesso di evitare che i mezzi venissero depredati da malintenzionati, lasciando liberi i proprietari di disporre dei propri veicoli come ritenuto più opportuno”. I costi di deposito finora sono stati divisi tra l’azienda e il comune.

La disponibilità al posteggio senza oneri sarà garantita fino a venerdì 28 luglio. Dopo quella data, gli ulteriori giorni di sosta saranno a carico dei proprietari dei mezzi. Allo stesso modo, è stato fissato a venerdì 21 luglio il termine ultimo per poter richiedere la rimozione gratuita delle auto alluvionate ancora giacenti nei garage o nelle aree private. Nella necessità di pratiche amministrative particolari, come, per esempio, nel caso di mezzi gravati da procedure, "la ditta Baldini è pronta a fornire direttamente tutta l’assistenza del caso”.

Sulla questione indennizzi, infine, la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l’orientamento a destinare la metà della raccolta fondi per l’alluvione (48 milioni di euro) a misure a diretto sostegno delle popolazioni colpite, a partire dalla possibilità di concedere contributi per l’acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti, misura al momento non coperta dai decreti nazionali.